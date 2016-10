dpa New York. An der Wall Street ist der Leitindex Dow Jones mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Er sank letztlich um 1,09 Prozent auf 18 128,66 Punkte. Der Eurokurs rutschte auf das tiefste Niveau seit Anfang August. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1056 US-Dollar.