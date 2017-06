US-Börsen auf Rekordjagd vor US-Jobbericht

dpa New York. Die US-Börsen haben ihre Rekordfahrt am Tag vor dem monatlichen Arbeitsmarktbericht wieder aufgenommen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial beendete den Handel an der Wall Street zumindest auf Tageshoch mit einem Plus von 0,65 Prozent auf 21 144,18 Punkte und befindet sich nun nur noch rund 25 Zähler unter seinem Höchststand. Ein Euro kostete zur Schlussglocke an der Wall Street 1,1212 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1219 Dollar festgesetzt.