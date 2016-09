dpa München. Im Prozess gegen einen mutmaßlichen Waffenkurier vor dem Landgericht München fällt heute voraussichtlich das Urteil. Zunächst werden am Vormittag die Plädoyers erwartet. Der 51-jährige Mann war wenige Tage vor den Pariser Terroranschlägen im November 2015 mit einem Auto voller Kalaschnikows, Sprengstoff und Handgranaten in Bayern erwischt worden. Er war auf dem Weg in die französische Hauptstadt, Bezüge zu den dortigen Attentätern fanden die Ermittler aber bis heute nicht.