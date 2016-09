Urlaubsstimmung am Vechtesee

Sommer - das ist das Gefühl von Urlaub, Sonne, Strand und Erholung. Das alles gibt es auch direkt vor der Haustür beim zweiten Sundown am See – dem Sommer-Event in Nordhorn

Nordhorn. .Schon bei der Premiere im vergangenen Jahr war die Veranstaltung gut besucht. Am Sonnabend, 6.August, von 15 bis 24Uhr steigt das Nordhorner Sommer-Event auf der Beachfläche am Vechtesee parallel zum Wasserstadtwochenende.

Die Havana-Bar und das Bon Café haben in Kooperation mit dem VVV Nordhorn das Programm zusammengestellt, das beste Unterhaltung und entspannte Urlaubsstimmung verspricht. Dafür sorgen unter anderem ein DJ und Live-Acts. Aufgebaut sind Cocktailbars, Weinstände und, BBQ-Stationen, die gemeinsam mit weiteren Schlemmereien, Bierwagen, Softdrinks, Smoothie-Bar und Liegestühle das Gefühl vom Strandurlaub direkt vor der Haustür vermitteln.

Die Musik und Lichttechnik kommen von der Jantje direkt vom Wasser aus. Schon bei der Premiere im vergangenen Jahr war das Fest am See ein toller Erfolg. In diesem Jahr haben die Veranstalter noch weitere Aktionen auf die Beine gestellt, um allen Wünschen der Besucher gerecht zu werden. An diesem Samstag im August ist der Strand am Vechtesee der ideale Ort, um mit Freunden und Bekannten die Seele einmal richtig baumeln zu lassen.