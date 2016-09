Urgesteine verlassen den Nordhorner Rat

Es stehen bemerkenswerte personelle Veränderungen im Stadtrat von Nordhorn an. Viele Urgesteine müssen gehen. Auch die schwierige Suche nach politischen Bündnissen hat begonnen.

Nordhorn. In Nordhorn hat am Tag nach der Kommunalwahl das Wundenlecken begonnen – und das große Rechnen. Im Stadtrat ergeben sich bemerkenswerte personelle Veränderungen, viele altgediente Politiker haben den Wiedereinzug nicht geschafft. Die politische Situation jedoch bleibt beinahe unverändert: Es gibt keine klaren Mehrheiten. Dass es zur Bildung einer Mehrheitsgruppe kommt, ist zumindest bisher nicht erkennbar.

Im neuen Stadtrat werden – wie berichtet – die CDU mit 15, die SPD mit 14, Pro Grafschaft mit fünf, die Grünen mit vier sowie Linke und FDP mit jeweils zwei Sitzen vertreten sein. CDU wie SPD müssten also mindestens zwei kleine Partner an sich binden, um im 43-köpfigen Rat eine Mehrheit zu bilden.

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass es zur Bildung einer solchen Dreiparteiengruppe kommt“, meint Bürgermeister Thomas Berling. Aus seiner Sicht nicht unbedingt ein Nachteil, sondern die Fortsetzung der Ratspolitik der vergangenen Jahre. Auch im bisherigen Rat habe es keine Mehrheitsgruppen gegeben. Trotzdem hätten die Parteien alle wesentlichen Entscheidungen gemeinsam und auf breiter Basis getroffen. Berling: „Viele Politiker haben bewiesen, dass sie die Stadt Nordhorn im Blick haben und mit ihren Entscheidungen das Beste für die Stadt wollen.“

Dennoch wird im Rathaus und bei den Parteien jetzt viel gerechnet, wie Mehrheiten geschmiedet werden könnten. Dabei kommt der Sitzverteilung im Verwaltungsausschuss eine Schlüsselrolle zu. Kommt es nicht zu einer Gruppenbildung, ergibt sich dort künftig folgende Sitzverteilung: CDU vier Mandate, SPD drei Mandate, Pro Grafschaft und Grüne jeweils ein Mandat. Um das zehnte Mandat müssten Linke und FDP losen. Der elfte Sitz fällt dem Bürgermeister zu.

Würden CDU und FDP sich – wie im bisherigen Rat – zu einer Gruppe zusammenschließen, käme diese Gruppe nur auf vier VA-Sitze. Das macht also keinen Sinn. Spannend wäre hingegen die Bildung einer Dreiergruppe aus CDU, FDP und Pro Grafschaft: Die Bildung einer solchen CDU/FDP/PG-Gruppe gilt als politisch sehr schwierig. Käme sie aber zustande, hätte sie im Rat mit 22 Sitzen eine knappe Mehrheit. Und auch im VA hätte sie mit sechs von elf Sitzen das Sagen. Die SPD bliebe in diesem Fall bei drei VA-Sitzen (plus Bürgermeistersitz), die Grünen bekämen einen Sitz.

Personell wird sich nach der Wahl im Rat einiges ändern. So hat bei der CDU ihr dienstältestes Ratsmitglied und Rats-Urgestein Reinhold Volken den Wiedereinzug knapp verfehlt, auch die langjährigen CDU-Ratsmitglieder Marion Berning und Ursula Bahlo scheiterten. Stattdessen verjüngt sich die CDU-Fraktion durch einige Ratsneulinge aus den Reihen der Jungen Union. Auch andere CDU-Hoffnungsträger wie der zu den Christdemokraten gewechselte ehemalige Kreisvorsitzende der Piraten-Partei, Hans-Jürgen Schöpping, haben den Einzug in den Rat nicht geschafft.

Bei der SPD scheiterten langjährige Ratsmitglieder wie Irene Frantzen, Frank Günther und Werner Heiduczek. Neu in den Rat ziehen für die SPD unter anderem der Awo-Kreisgeschäftsführer Bernd Koch und Juso-Vorstandsmitglied Manuel Granja Nunes ein.

