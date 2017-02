Urenco verlässt Bad Bentheim

Die Central Technology Group (CTG) der Firma Urenco verlässt ihr Gebäude an der Bahnhofstraße in Bad Bentheim. Die Gruppe ist bereits in den vergangenen Tagen ausgezogen. Sie sitzt nun am Stammhaus in Gronau.

Bad Bentheim. Die Central Technology Group (CTG) der Firma Urenco verlässt die Burgstadt. Seit 2007 war die Gruppe an der Bahnhofstraße in Bad Bentheim angesiedelt, nun wird die Gruppe am Firmenkomplex im westfälischen Gronau beheimatet.

„Die CTG ist zu uns nach Gronau gezogen. Wir haben ihr hier einige Gebäudeteile freigemacht und dort wird die CTG nun einziehen“, bestätigte Pressesprecher Dr. Chris Breuer den GN auf Nachfrage. Der Umzug sei bereits über die Bühne gegangen, nun werde sich eingerichtet. Mit umgezogen sind auch die rund 40 Mitarbeiter der Gruppe. „Die Gruppe arbeitet sozusagen als Unterabteilung für London. Es geht hauptsächlich um Ingenieure, die Konzepte und Strategien entwickeln“, berichtet Breuer.

Urenco ist seit den 1980er Jahren in Gronau tätig. Die Urananreicherungsanlage ist die einzige kommerzielle Urananreicherungsanlage in Deutschland. Zusammen mit der CTG und mit den weiteren Drittfirmen arbeiten nun rund 400 Mitarbeiter in Gronau.