Am Sonnabend (20 Uhr) sind die Lohner Volleyballerinnen beim Mitaufsteiger FC Leschede zu Gast. Wie in den vergangenen Jahren soll der Teamgeist das große Plus des SV Union sein.

Union Lohne tritt erstmals in Regionalliga an

Lohne. Auf neues Terrain begeben sich die Volleyballerinnen des SV Union Lohne: Das Team von Trainer Harald Nüsse und Co-Trainerin Katharina Schöttmer tritt zum ersten Mal in der Regionalliga an – und hat sich damit einen lang gehegten Traum erfüllt. „Wir sind stolz, dass wir das ausschließlich mit Spielerinnen aus Lohne geschafft haben“, betont Nüsse, der damit auch die Philosophie des Vereins verrät.

Als Nüsse vor vier Jahren die erste Mannschaft in der Verbandsliga übernahm, konnte er bereits auf die gute Jugendarbeit aufbauen. Seitdem brachte er den Lohner Volleyball aber kontinuierlich weiter nach oben. Nach dem Aufstieg in die Oberliga vor drei Jahren stand ein vierter Platz zu Buche. Die vergangene Spielzeit krönte das Union-Team, das bereits seit Jahren zusammenspielt, dann mit der Meisterschaft.

Den Grundsätzen bleibt der Verein auch eine Liga höher treu. So geht die Mannschaft ohne externe Zugänge in die Saison, die am Sonnabend um 20 Uhr mit einem Spiel beim FC Leschede beginnt. Die Mannschaften kennen sich gut – schließlich ist auch das Team von Trainer Dieter Jansen in die Regionalliga aufgestiegen. In der Vorbereitung besiegte Lohne die Emsländerinnen zwei Mal. „Ganz klar: Wir wollen etwas holen“, sagt Nüsse vor der Ligapremiere.

Im Vergleich zur vergangenen Saison muss der Union-Coach auf zwei Spielerinnen verzichten: Eva Welling ist ausbildungsbedingt zu Union Lüdinghausen gewechselt, Katharina Schöttmer legt eine Babypause ein. Sie bleibt dem Team aber als Co-Trainerin erhalten. Ansonsten sind die Strukturen im Team seit vielen Jahren stetig gewachsen. „Die Spielerinnen haben sich Jahr für Jahr gesteigert und sind sehr motiviert“, sagt Nüsse. Zum Beispiel Luisa Lüpken und Eva Stevens: Obwohl die beiden Zuspielerinnen in Münster bzw. Osnabrück studieren, sind sie auch in der Woche regelmäßig beim Training dabei. „Die beiden opfern für ein Training fünf Stunden Zeit und haben sich toll entwickelt“, lobt Nüsse. Der Teamgedanke soll dazu führen, dass das große Ziel Klassenverbleib bei der Regionalliga-Premiere erreicht wird.