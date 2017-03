Union Lohne empfängt SV Wietmarschen

Das Fußball-Jahr 2017 hält für die beiden Bezirksligisten Union Lohne und SV Wietmarschen gleich im ersten Pflichtspiel einen echten Höhepunkt bereit: Im mit Spannung erwarteten Derby kämpfen sie am Sonntag um Punkte.

Wietmarschen/Lohne. Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude – und deshalb hatten die Lohner und Wietmarscher Fußball-Fans und Vereinsverantwortlichen drei schöne Monate. Denn schon seit dem Beginn der langen Winterpause Ende November fiebern alle Beteiligten auf das Bezirksliga-Derby hin, das am Sonntag um 14.30 Uhr in Lohne stattfindet. „Wir erwarten mehr als 1000 Zuschauer“, berichtet Union-Trainer Ralf Cordes und ergänzt: „Solch ein Spiel macht jedem Spaß.“

Im Gegensatz zu anderen Bezirksligisten rechnen die Lohner nicht damit, dass das Regenwetter noch zum Spielverderber werden könnte. „Die Plätze bei uns sind einigermaßen gut. Ich gehe davon aus, dass wir spielen werden“, meint Cordes, dem ein Ausfall nicht in den Kram passen würde: „Wir haben schon zwei Nachholspiele auf dem Programm, deswegen wollen wir unbedingt antreten“, erklärt er.

Auch die Wietmarscher möchten im Derby zeigen, was sie können. Das war beim Tabellenletzten, der als Außenseiter in das Duell beim Vierten geht, bislang vor allem auswärts nicht viel: In sechs Spielen auf fremden Plätzen sammelte das Team von Trainer Norbert Wübbels keinen einzigen Punkt. Die Ausgangslage im ersten Spiel nach der Winterpause gefällt dem SVW-Coach jedoch: „Wenn das Wetter top wäre und der Rasen super, dann hätte eine spielstarke Mannschaft wie Lohne größere Vorteile“, ist er sich sicher.

An fehlender Motivation wird es bei den Wietmarschern mit Sicherheit nicht scheitern. Qenn es doch schief gehen sollte, meint der Trainer: „Ich brauche meinen Jungs vor dem Spiel nichts zu sagen. Die Einstellung wird passen“, sagt Wübbels und fügt hinzu: „Das wird bei den Lohnern aber genauso sein.“

Für Union-Trainer Ralf Cordes passten auch die Ergebnisse seines Teams während der Vorbereitung; entsprechend optimistisch ist er vor dem Anpfiff. „Vor allem das 1:0 in Spelle war stark“, sagt er und bilanziert die letzten Wochen: „Was machbar war, haben wir möglich gemacht. Alles gut.“

Während bei den Lohnern Trainer Cordes auf den kompletten Kader zurückgreifen kann, fehlen bei den Gästen die gelbgesperrten Thomas Klassen und Manuel Hangbers. „Die hoffen natürlich auf eine Absage, damit sie dann im Nachholspiel gegen Lohne mit dabei wären“, lacht SVW-Trainer Wübbels. Alle anderen Fußball-Fans aus Lohne und Wietmarschen wollen hingegen, dass sie nach all der Vorfreude am Sonntag ein spannendes Spiel geboten bekommen.