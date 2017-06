Union Emlichheim gewinnt den Fußball-Kreispokal

Die Kreisliga-Fußballer besiegten den SV Hoogstede am Sonnabend im Finale in Klausheide mit 2:0 (0:0). Bei den Altherren-Fußballern setzte sich zuvor Grenzland Laarwald ebenfalls mit 2:0 gegen den VfL Weiße Elf durch.

Klausheide. Riesiger Jubel nach späten Toren: Die Fußballer von Union Emlichheim haben am Sonnabend in Klausheide den Krombacher-Kreispokal gewonnen. Der Tabellenzehnte der Kreisliga setzte sich nach torloser erster Halbzeit am Ende etwas glücklich mit 2:0 gegen den Ligakonkurrenten SV Hoogstede durch. Die Tore erzielten Christian Schonhoff in der 71. Minute und zehn Minuten später sein Sturmpartner Lars Trüün.

Auf dem Hauptplatz des SV Klausheide waren in einem über weite Strecken ausgeglichenen Duell die bereits als Absteiger in die 1. Kreisklasse feststehenden Hoogsteder am Drücker, als Schonhoff aus dem Nichts die Führung für den SC Union erzielte. Kurz danach die große Möglichkeit auf der anderen Seite: HSV-Angreifer Sascha Gerdes kam zum Abschluss, traf aber nur den Pfosten. Ehe es in der Schlussphase noch einmal richtig spannend werden konnte, sorgte Trüün mit dem zweiten Treffer für Emlichheim für eine vorzeitige Entscheidung, denn von diesem Rückschlag erholten sich die Hoogsteder in den letzten Minuten nicht mehr. Bei den jubelnden Emlichheimern entschädigt der begehrte „Pott“ für eine durchwachsene Saison in der Kreisliga; der HSV muss nur eine Woche nach dem Abstieg die nächste große Enttäuschung verkraften.

Enno Langius ist Grenzlands Matchwinner im Altherren-Endspiel

Bei den Alten Herren konnten zuvor die Ü32-Fußballer des SV Grenzland Laarwald den Pokal in den Klausheider Himmel strecken. Sie gewannen das Finale gegen den A-Staffel-Konkurrenten VfL Weiße Elf mit 2:0 (1:0I). Matchwinner war einer, der zuvor in der gesamten Saison in der A-Staffel nicht ein Tor erzielt hatte: Enno Langius traf gegen den Grafschafter Vizemeister aus Nordhorn in der 14. Minute und kurz vor Schluss. Die personell geschwächten Laarwalder glänzten durch eine große mannschaftliche Geschlossenheit und eine kompakte Abwehr. Zwar drängte der VfL auf den Ausgleich, große Torchancen ließen die Niedergrafschafter Fußballer aber nicht zu. In der 59. Minute machte Langius mit dem 2:0 alles klar – und eröffnete eine große Pokalsause in den Grenzland-Farben schwarz und weiß.