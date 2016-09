Union Berlin nach 2:0 gegen St. Pauli Zweiter

Mehr aus diesem Ressort

Endlich wieder Königsklasse! Nach 559 Tagen mit Spielen in der Europa League erklingt in Dortmund wieder die Champions-League-Hymne. Dass der BVB bei diesem Spiel gleich auf den Titelverteidiger aus Madrid trifft, erhöht den Nervenkitzel. mehr...

Nach dem verpatzten Champions-League-Auftakt gegen ZSKA Moskau steht Bayer Leverkusen beim AS Monaco unter Druck. Vor zwei Jahren verlor der Bundesligist zweimal 0:1 gegen die Monegassen, die derzeit in der französischen Ligue 1 an der Spitze mitmischen. mehr...