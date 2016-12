Unicef: Jedes vierte Kind weltweit lebt in Krisengebiet

dpa New York. Rund 535 Millionen Kinder weltweit leben Unicef zufolge in Krisen- und Katastrophengebieten. Das bedeute, dass jedes vierte Kind häufig keinen Zugang zu medizinischer Versorgung, Bildung, Lebensmitteln oder Schutz habe, teilte die Kinderschutzorganisation mit. Damit seien sie besonders anfällig für Krankheiten und Gewalt. Mehr als 390 Millionen der betroffenen Kinder lebten in Afrika südlich der Sahara, fast 65 Millionen im Nahen Osten, hieß es.