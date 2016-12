UN: Hilfsorganisationen mussten Ost-Aleppo verlassen

dpa . Hilfsorganisationen haben nach Angaben der Vereinten Nationen Ost-Aleppo nach dem Evakuierungsstopp verlassen müssen. Sie nehme an, die Nachricht sei von den Russen gekommen, sagte die Syrien-Beauftragte der Weltgesundheitsorganisation WHO, Elizabeth Hoff, aus West-Aleppo vor Journalisten. Syriens Regierung und Regimegegner geben sich gegenseitig die Schuld für den Stopp der Evakuierung von Ost-Aleppo. Seit dem Beginn der Evakuierung sollen rund 8000 Menschen in das Umland der Stadt gebracht worden sein.