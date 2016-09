Unglück mit Pendlerzug in Bahnhof bei New York

dpa New York. Im Großraum der Millionenmetropole New York ist ein Pendlerzug in einen Bahnhof gerast. Es habe einen Unfall gegeben, der Zugverkehr im Bahnhof Hoboken sei eingestellt worden, teilte die örtliche Nahverkehrsgesellschaft mit. Unklar ist, ob bei dem Unglück in Hoboken Menschen zu Schaden kamen. US-Fernsehsender zeigten Bilder des Bahnhofs, in dem erhebliche Sachschäden entstanden zu sein scheinen.