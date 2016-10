Ungarn stimmen über EU-Flüchtlingspolitik ab

Mehr aus diesem Ressort

Die Kolumbianer stimmen heute in einem Referendum über das vor knapp einer Woche unterzeichnete Friedensabkommen der Regierung mit der linken Guerillaorganisation Farc ab. Die jüngsten Umfragen sehen die Befürworter des Vertrags vorn. mehr...

Die Lage für Zivilisten in Aleppos Rebellengebieten wird immer dramatischer. Erneut fallen Bomben auf eine Klinik. Kinder müssen dem Tod überlassen werden, weil es an medizinischer Versorgung fehlt. mehr...

Schwieriges Pflaster für Franziskus im Kaukasus: Nach vereinzelten Protesten bei seiner Ankunft in Tiflis sagte am Samstag die orthodoxe Kirchenführung Georgiens die Teilnahme an der Messe ab. Im Stadion blieben die meisten Plätze frei. mehr...