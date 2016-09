Unfallserie in Bathorn soll ein Ende haben

Ein Kreisverkehr soll die unfallträchtige Kreuzung in Bathorn entschärfen. Die Bauarbeiten haben am Freitag begonnen und sollen im Dezember abgeschlossen sein. Der Bürgermeister hofft, dass die Unfallserie ein Ende hat.

Hoogstede. Bathorn habe es in den vergangenen Jahren zu einiger Berühmtheit gebracht, meinte Hoogstedes Bürgermeister Fritz Berends am Freitagmittag. Zu einem Besuchermagneten habe sich der Holzsteg „Ein Weg durch das Moor“ entwickelt, eine gerade frisch renovierte Station der „kunstwegen“-Route. Negativ in die Schlagzeilen geraten sei Bathorn aber auch – und zwar durch eine ganze Serie von Verkehrsunfällen auf der Kreuzung von Kanalstraße (K19) und Bathorner Diek (K15).

Anwohner hätten ihm vor einiger Zeit eine Mappe vorgelegt, in der sie alle Unfälle – auch die, bei denen keine Polizei im Einsatz war – aufgelistet hatten, berichtete Fritz Berends. Ihnen wolle er nun sagen: „Ihr könnt das Buch zumachen. Hier passiert hoffentlich nichts mehr.“ Er vergaß jedoch auch nicht zu erwähnen, wer den Bau des Kreisverkehrs – unbeabsichtigt – durchgesetzt habe. Am Abend des 3. Juli 2015 hatte eine 57-jährige Autofahrerin dort die Vorfahrt missachtet und war mit dem Auto einer 24-Jährigen zusammengestoßen. Beide Frauen verletzten sich schwer. „Ich hoffe, dass es den beiden heute gut geht. Dieser eine Unfall war seinerzeit der Auslöser, dass man gesagt hat: Hier muss jetzt etwas passieren“, sagte Fritz Berends und fügte hinzu: „Makaber, dass es auf diese Art und Weise entschieden wurde.“

Dann ging alles plötzlich ganz schnell. Die Verkehrskommission des Landkreises stellte fest, dass die Kreuzung mit der Kollision vom 3. Juli 2015 nun wirklich zu einer Unfallhäufungsstelle geworden war. Das bedeutete: Das Land gibt Geld, um diesen Knotenpunkt sicherer zu machen. Bis Ende Oktober 2015 hatte der Landkreis als Träger der Straßen die Planung in trockenen Tüchern. Dann kam die Förderzusage. Und am Freitagmittag folgte der erste Spatenstich.

Bis Ende des Jahres soll nun ein Rondell mit einem Durchmesser von 40 Metern gebaut werden. Weil auf der einen Seite der Coevorden-Piccardie-Kanal verläuft, wird der Kreisel leicht in Richtung Twist verschwenkt und nicht auf der Achse der Kanalstraße gebaut. In den nächsten Tagen wird die Baustelle eingerichtet. Ab Mittwoch, 7. September, wird der Bathorner Diek im ersten Bauabschnitt vom Kanal in Richtung Twist gesperrt. Im zweiten Bauabschnitt ab Ende Oktober wird der Bathorner Diek vom Kanal in Richtung Hoogstede gesperrt. Der Verkehrsfluss zwischen Emlichheim und Georgsdorf wird über Ampeln geregelt.

Bauunternehmer ist die Firma Beton- und Monierbau aus Nordhorn. Die Kosten für den Kreisel, der mit Radwegen versehen und behindertengerecht gebaut wird, liegen bei 615.000 Euro. 60 Prozent trägt das Land, 40 Prozent der Landkreis.