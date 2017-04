dpa Egglham. Bei einem Verkehrsunfall in Bayern sind zwei Menschen ums Leben gekommen und drei weitere schwer verletzt worden. Ein 18-jähriger Fahrer schleuderte am späten Abend in der Nähe von Egglham mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen ein entgegenkommendes Auto. Zwei Insassen seines Wagens im Alter von 20 und 21 Jahren starben noch am Unfallort, zwei weitere im Alter von 17 und 20 Jahren wurden lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer selbst trug schwere Verletzungen davon.