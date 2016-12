Unfall: Fahrer verliert Kontrolle über Auto

Mit quietschenden Reifen hat ein 18-Jähriger am Samstag einen Unfall in Nordhorn verursacht. Die Polizei sucht Zeugen, die an der Kreuzung standen.

gn Nordhorn. Einem 18-jährigen Mazedonier wirft die Polizei Straßenverkehrsgefährdung, das Verursachen eines Unfalls und Fahrerflucht vor. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatte der Mann bereits am Samstag an der Kreuzung Richterskamp/Denekamper Straße/Kanalweg in Nordhorn mit einem schwarzen Mercedes Kombi gegen 19.30 Uhr einen Unfall verursacht und mehrere Fußgänger und Radfahrer gefährdet. Nach den Angaben von Zeugen wartete der Fahrer des schwarzen Mercedes an der roten Ampel am Richterskamp. „Hinter dem Wagen stand ein silberner Mercedes. Die beiden Fahrzeuge gehörten offensichtlich zusammen und die Fahrer ließen die Reifen durchdrehen bis diese quietschten“, teilt die Polizei am Dienstag mit.

Die Zeugen querten den Zebrastreifen und hatten laut Polizeibericht Angst, von dem Fahrer des schwarzen Mercedes angefahren zu werden. Als die Zeugen auf dem Bürgersteig standen, fuhren die beiden Autos bei grüner Ampel mit quietschenden Reifen an. Der Fahrer des schwarzen Mercedes verlor die Gewalt über den Wagen, überfuhr eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Die beiden Fahrer der Autos und weitere Insassen stiegen aus den Fahrzeugen aus und schoben den beschädigten Mercedes von der Verkehrsinsel. Danach sammelten sie noch herumliegende Fahrzeugteile auf und flüchteten mit den beiden Autos. Im Rahmen der Fahndung entdeckte eine Polizeistreife den Mercedes gegen 23.15 Uhr in der Annastraße.

Der Wagen war im vorderen Bereich stark beschädigt. Außer dem 18-jährigen Mazedonier am Steuer waren noch zwei Personen in dem Auto. Der Wagen wurde von der Polizei beschlagnahmt und zur Dienststelle gebracht. Dort ließ sich der Fahrer von einem silbernen Mercedes abholen. Der 18-Jährige machte bei der Polizei keine Angaben zur Sache. „Bei dem schwarzen Mercedes handelt es sich zweifelsfrei um den Wagen, mit dem der Unfall verursacht wurde“, so die Polizei.

Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen und Personen, die eventuell von den beiden Autofahrern gefährdet wurden. In diesem Zusammenhang seien mehrere Radfahrer interessant, die die Ampel an der Denekamper Straße vor den beiden Fahrzeugen überquerten und den Unfall beobachtet haben könnten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter Telefon 05921 3090 zu melden.