Unfall auf B54: Wie Notfallseelsorger helfen

Altenberge. Die Szenen haben sich eingebrannt: Der schwere Unfall auf der B 54 am Mittwochmorgen hat Zeugen und Ersthelfer tief schockiert. Für sie hat die Feuerwehr Altenberge in ihrem Gerätehaus eine Betreuungsstelle eingerichtet. Dort kümmerten sich freiwillige Helfer von der Feuerwehr und dem Deutschen Roten Kreuz sowie zwei Notfallseelsorger um die Menschen. Zwölf Unfallzeugen nutzten die Gelegenheit.

Die Feuerwehr hatte sie nach Altenberge gebracht, „damit sie nicht stundenlang auf der Straße stehen müssen“, sagte Wehrführer Guido Roters. Die Menschen standen unter Schock. „Das Unfallgeschehen hat sie völlig unvorhersehbar getroffen“, sagte Pfarrer Ulf Schlien, der die Betroffenen gemeinsam mit Pfarrer Holger Erdmann betreute. Einige von ihnen hätten Erste Hilfe geleistet, andere seien zu Passivität verurteilt gewesen. Sie zu stabilisieren und ihnen einen geschützten Raum und das Gefühl des Umsorgt-Seins zu geben, sei die Aufgabe der Betreuungsstelle.

An Vertrauenspersonen wenden

„Wir versuchen behutsam, die Menschen dazu zu bewegen, das in Worte zu fassen, was sie bedrängt und ihnen widerzuspiegeln, was normale Prozesse der Aufarbeitung sind“, erklärt der Nordwalder Geistliche die Arbeit der Notfallseelsorge. Oft merkten Unfallzeugen auch erst später, dass das Erlebte sie belaste. In solchen Fällen rät Schlien, sich an Vertrauenspersonen zu wenden oder medizinische Hilfe zu suchen.

Wer als Zeuge in den kommenden Tage Hilfe braucht, kann sich aber auch an die Feuerwehr wenden, sagt der Altenberger Wehrführer Guido Roters. Dann könne das Netzwerk der Feuerwehr helfen, das auch für die Kameraden selbst greift.

Auch für die Helfer sei es ein außergewöhnlicher Einsatz gewesen, sagt Roters. 45 Feuerwehrleute aus Altenberge waren am Mittwochmorgen vor Ort. Sie halfen bei der Bergung der Toten und übernahmen die technische Sicherung der beteiligten Fahrzeuge.

Aufarbeiten im gemeinsamen Gespräch

Auch bei den Feuerwehrleuten blieben solche Bilder länger im Kopf, „aber wir sind ja ein Stück weit vorgewarnt, wenn wir zur Unfallstelle fahren“, sagt Roters. „Es trifft uns nicht so wie den Normalbürger.“ Die Aufarbeitung erfolge im gemeinsamen Gespräch. Dazu gehöre dann auch die Bilanz, „wo wir helfen konnten – aber auch die Erkenntnis, wo man machtlos ist“, sagt Roters.

Sich bei späteren Treffen gemeinsam an dieses Ereignis zu erinnern, sei ebenfalls Teil der Verarbeitung des Geschehens. Für Roters selbst ist es oft der beste Weg, nach dem Einsatz wieder in den Job und damit zum Tagesgeschäft zurückzukehren. Er habe aber auch vollstes Verständnis, wenn Kameraden sich ausruhen müssten oder zunächst das Gespräch mit der Familie suchten.

Auch die professionellen Helfer des Rettungsdienstes seien durch den Unfall stark belastet, so der leitende Notarzt, Dr. Karlheinz Fuchs. Sie wurden gestern Mittag psychologisch betreut.

Statistisch gesehen passiert auf anderen Straßen mehr

Auf dem knapp 60 Kilometer langen Abschnitt der B 54 zwischen Münster und den Niederlanden passieren immer wieder schwere Unfälle – allein in diesem Jahr zwölf. Bis Dienstag starb ein Mensch, vier wurden schwer verletzt, bei sechs Unfällen verletzten sich zehn Menschen leicht. Über die Zahl der Unfälle insgesamt seit Bestehen der ersten Abschnitte der Straße machte die zuständige Polizei im Kreis Steinfurt auf Anfrage keine Angaben.

Nutzer der Straße erleben dort immer wieder brenzlige Situationen – vor allem an den Stellen, an denen die Fahrbahnen von zwei Spuren in eine Spur übergehen. Ungewöhnlich ist allerdings, dass in dem Bereich zwischen Nienberge und Altenberge ein so folgenreicher Unfall passiert wie am Mittwochmorgen. Grund ist eine 90 Zentimeter hohe Betonmauer, die dort seit rund 15 Jahren die Fahrbahnen voneinander trennt. Gemessen an der hohen Zahl von Fahrzeugen, die auf der Straße unterwegs sind, gilt die Strecke als relativ sicher.

Bei der jüngsten Zählung 2010 wurden dort 27 057 Fahrzeuge gezählt, elf Prozent davon Lkw. Pro eine Million Autokilometer passieren auf der B 54 entlang der Mauer 0,09 Unfälle, in den Abschnitten ohne Mauer 0,11 und NRW-weit auf Bundesstraßen 0,5 – also fünf Mal so viel wie auf der B 54.

