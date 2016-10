Unbewohntes Haus in Schüttorf brennt

Von Frauke Schulte-Sutrum

Zu einem Brand in einem unbewohnten Einfamilienhaus am Holmers Kamp in Schüttorf sind am Montagabend rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Schüttorf und Ohne ausgerückt. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt.