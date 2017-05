Unbekannte versuchen Einbruch beim Juwelier

Zwei Männer haben in der Nacht auf Samstag versucht, in ein Juweliergeschäft in Schüttorf einzubrechen. Sie ließen ein mutmaßliches Tatwerkzeug zurück.

gn Schüttorf. Die unerwartete Anwesenheit eines Zeugen hat am Wochenende einen Einbruch in Schüttorf vereitelt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag gegen 2 Uhr versuchten, in die Räume des Juweliergeschäftes Schmale in der Steinstraße einzubrechen.

Die Täter schoben an zwei Fenstern des Geschäftes jeweils die Jalousien hoch, um in das Geschäft zu schauen. Als ein Zeuge die Männer entdeckte, flüchteten sie vom Tatort. Vor einem der Fenster ließen sie eine Plastiktüte des Schuhhändler Deichmann mit einer sechs Kilo schweren Kugelhantel (Kettlebell) zurück. Wahrscheinlich sollte mit dem Sportgerät eine der Scheiben eingeschlagen werden, vermutete die Polizei. Die beiden Fenster befinden sich an der Rückseite des Gebäudes genau gegenüber der dortigen Kirche.

Die Täter waren etwa 22 bis 25 Jahre alt und dunkel gekleidet. Eine Person trug eine Kapuzenjacke. Die Kapuze war über den Kopf gezogen. Die Polizei schließ nicht aus, dass die Hantel zuvor irgendwo gestohlen wurde. Zeugen, die Angaben zur Herkunft der Kugelhantel und der Plastiktüte machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.