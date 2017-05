Unbekannte überfallen Spielhallen im Emsland

Gleich zwei Spielotheken im Emsland sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ins Visier von Kriminellen geraten. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang.

gn Papenburg/Lathen. Zwei maskierte männliche Personen haben am Donnerstag gegen 4.45 Uhr eine Spielhalle am Hauptkanal links in Papenburg ausgeraubt, teilte die Polizei mit. Sie sollen einen 23-jährigen Angestellten mit einer Eisenstange bedrängt haben.

Die Täter brachen mehrere Spielautomaten auf und stahlen einen derzeit nicht genau bekannten Bargeldbetrag im unteren fünfstelligen Bereich. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Sie hielten sich etwa 15 Minuten in der Spielhalle auf.

Die Täter werden als etwa 1,75 Meter groß und 20 bis 30 Jahre alt beschrieben. Die Gesichter hatten sie durch Tücher oder Schals verschleiert.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 in Verbindung zu setzen. Möglicherweise hatten die Täter ein Fahrzeug im Bereich Hauptkanal und Richardstraße geparkt.

Versuchter Raub in Lathen

Bereits am späten Mittwochabend gab es einen versuchten Raub auf eine Spielhalle an der Hauptstraße in Lathen. Möglicherweise besteht zwischen beiden Taten ein Zusammenhang, vermutet die Polizei.

Bei dem Raubversuch in Lathen haben zwei bislang unbekannte Täter am Mittwoch gegen 23.45 Uhr – kurz vor Geschäftsschluss – eine Spielothek an der Hauptstraße betreten. Der Angestellte setzte sich gegen die beiden Männer zur Wehr und wurde leicht verletzt. Die beiden männlichen Täter flüchteten letztlich ohne Beute.

Sie wurden durch das Raubopfer und Zeugen beide als etwa 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Beide trugen graue Mützen und hatten ihre Gesichter mit einem Schal vermummt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931 9490 zu melden.