Unbekannte stehlen Paket an verstorbene Frau

Einen ungewöhnlichen Diebstahl gab es am Samstag in Lingen. Ein Paketbote wurde von zwei Männern gezielt abgefangen und bestohlen.

gn Lingen. Zwei bislang unbekannte Männer schlugen einem 45-jährigen Paketboten am Samstagmorgen gegen 10 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Langschmidtsweg in Lingen ein Paket aus der Hand und flüchteten damit, teilte die Polizei mit. Bereits am Freitag war der Paketbote mit dem Paket an der selben Adresse und wollte es abgeben. Zwei junge Männer fragten ihn gezielt nach einem Paket für eine Frau. Der Zusteller gab an, dass dieses Paket habe. „Die jungen Männer gaben sich als Angehörige aus und wollten es entgegennehmen, da ihre Angehörige nicht anwesend sei“, sagte ein Polizeisprecher.

Da es sich um eine Nachnahme handelte, wurde ein neuer Termin am nächsten Tag vereinbart. Am Samstagmorgen erschien der Paketbote wie vereinbart um 10 Uhr beim Mehrfamilienhaus. Wiederum waren die beiden jungen Männer vor Ort und wollten den Paketboten zur Wohnung leiten. Unvermittelt schlugen die Männer dem Paketboten das Paket aus der Hand und flüchteten.

Täterbeschreibung

Die Polizei sucht nun nach den beiden jungen Männern. Sie sind 16 bis 20 Jahre alt, etwa 1,62 Meter groß, schlank und haben kurze blonde Haare. Ein Täter trug eine Jeans und einen graubraunen Pullover der Marke „Nike“. Der zweite Täter hatte eine braune Lederjacke an.

Ermittlungen ergaben, dass die Empfängerin des Paketes zwar dort wohnhaft war, jedoch mittlerweile verstorben ist. Die Schadenshöhe liegt bei 1087,55 Euro. Zeugen werden geben sich unter der Telefonnummer 0591 87215 bei der Polizei Lingen zu melden.