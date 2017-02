Unbekannte stehlen Navis und Airbags in Lingen

Diebe haben in dieser Woche unter anderem Navigationsgeräte und Airbags aus Autos in Lingen gestohlen. Die Schadenshöhe beläuft sich laut Polizei auf rund 30.000 Euro.

gn Lingen. Zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr haben unbekannte Täter in Lingen insgesamt fünf Autos aufgebrochen und hochwertige Navigationssysteme und Airbags gestohlen. Die Fahrzeuge waren laut Polizeibericht alle verschlossen in den Straßen Gerstenweg, Akazienweg, Willy-Brandt-Ring und In den Sandbergen abgestellt: „In allen Fällen hatten sich die Täter an den Schlössern der Türen zu schaffen gemacht und diese aufgebrochen.“

Die Diebe bauten aus den Fahrzeugen die Navigationssysteme, Airbags, Tachodisplays und Radiogeräte aus und nahmen sie mit. Der entstandene Schaden beläuft sich auf insgesamt 30.000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass es sich in allen Fällen um dieselben Täter handelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter Telefon 0591 870 zu melden.