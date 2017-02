Unbekannte sprengen Blitzer

gn Neulehe. Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen Mitternacht und 7.45 Uhr eine Geschwindigkeitsmessanlage des Landkreises gesprengt, teilte die Polizei mit. Der Blitzer wurde durch die Sprengung komplett zerstört. Er befindet sich an der Bundesstraße 401 in Fahrtrichtung Dörpen in Höhe der Abfahrt Neulehe.

„Womit die Sprengung ausgelöst worden ist, kann gegenwärtig nicht gesagt werden“, sagte ein Polizeisprecher. Eine kriminaltechnische Untersuchung soll nun helfen.

Laut Auskunft des Landkreises Emsland beläuft sich der Schaden auf etwa 80.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961 9260 zu melden.