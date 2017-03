Unbekannte schlachten trächtige Galloway-Kuh

gn Salzbergen. Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitagnachmittag 17 Uhr bis Samstagmorgen 11 Uhr ein trächtiges Galloway Rind neben einer Wiese in der Venhauser Straße in Salzbergen geschlachtet und Teile des Fleisches gestohlen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Täter gelangten vom Autobahnrasthof Emstal Nord über einen dortigen Zaun auf ein Gelände mit einer Kuhwiese.

Von der Wiese holten sie eine trächtige Galloway-Kuh und töteten sie unmittelbar vor der Wiese. Sie zerlegten das Tier, stahlen circa 250 Kilogramm Fleisch und brachten es in Richtung Autobahnrasthof. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Insgesamt waren vier Rinder auf der Wiese. Die anderen drei Rinder sind unverletzt jedoch nach Polizeiangaben mittlerweile sehr verschreckt. „Da die Täter neben dem Kadaver einen Teil des Filets zurückließen, könnte es sein, dass sie bei ihrer Tatausführung gestört wurden“, sagte ein Polizeisprecher. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05977 929210 bei der Polizei Spelle zu melden.