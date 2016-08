Unbekannte beschmieren Gebäude in Schüttorf

Mit schwarzer Sprühfarbe haben Unbekannte mehrere Gebäude an der Vechtestraße und der Färberstraße in Schüttorf beschmiert. Die Polizei sucht nach Zeugen.

gn Schüttorf. Bislang unbekannte Täter haben mehrere Gebäude an der Vechtestraße und der Färberstraße in Schüttorf mit schwarzer Sprühfarbe beschädigt. In der Vechtestraße waren die Polizeistation, das katholische Pfarrhaus und ein Einfamilienhaus betroffen. In der Färberstraße wurde die Außenfassade des K+K-Marktes durch die Schmierereien beschädigt. „Der angerichtete Sachschaden wird bereits auf mehr als 1000 Euro beziffert“, teilt die Polizei mit.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921) 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.