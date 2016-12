UN überwachen die Evakuierungsmission in Ost-Aleppo

dpa Genf. Die Vereinten Nationen haben nach eigenen Angaben begonnen, die Evakuierungsmission in Ost-Aleppo zu überwachen. „Wir hoffen, dass wir heute den Start des letzten und nun erfolgreichen Evakuierungsversuchs sehen“, sagte UN-Nothilfekoordinator Jan Egeland in Genf. Gleichzeitig betonte Egeland, dass die UN den Bewohnern keinen humanitären Schutz bieten können, da die Mitarbeiter sich in dem syrischen Krisengebiet nicht frei bewegen könnten. Livebilder im Fernsehen zeigten inzwischen, wie rund 20 Busse mit Bewohnern die vom Regime kontrollierten Gebiete verließen.