UN-Sicherheitsrat verurteilt Nordkoreas Raketentest

dpa New York. Der UN-Sicherheitsrat hat den erneuten nordkoreanischen Raketentest scharf verurteilt. Mit dem Test habe das kommunistische Land gegen zahlreiche UN-Resolutionen verstoßen, teilte das Gremium in New York mit. Das Verhalten Nordkoreas sei „höchst destabilisierend“ und missachte den Sicherheitsrat auf provozierende Art und Weise. Nordkorea müsse solche Aktionen sofort aufgeben. Die kommunistische Regierung in Nordkorea hatte am Mittwoch eine Testrakete in Richtung offenes Meer feuern lassen.