UN-Sicherheitsrat schickt Beobachter nach Aleppo

dpa New York. Der UN-Sicherheitsrat hat die Entsendung von Beobachtern in die lange umkämpfte nordsyrische Stadt Aleppo beschlossen. Alle 15 Mitgliedsstaaten stimmten in New York einem Kompromissentwurf zu. Darin fordert der Rat den UN-Generalsekretär auf, eine Beobachtung der Evakuierung zu organisieren. Auch der freie Zugang für humanitäre Hilfe wird verlangt. In Aleppo geht die Evakuierung der letzten Rebellengebiete weiter. Insgesamt hätten seit dem Beginn der Transporte am Donnerstag 15 000 Menschen die Stadt verlassen, teilte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz mit.