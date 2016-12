UN kritisieren verheerenden Umgang mit Migranten in Libyen

dpa Genf. Die Vereinten Nationen haben schwere Menschenrechtsverletzungen gegen Migranten in Libyen kritisiert. Die Betroffenen müssten Zwangsarbeit und sexuelle Ausbeutung über sich ergehen lassen, sagte der UN-Sondergesandte für Libyen, Martin Kobler. Viele seien zudem ohne Grund in Haft - formale Registrierungen und Rechtsverfahren gebe es für sie nicht. Die Flüchtlinge würden in überfüllten Haftzentren gehalten, ohne Nahrung, sauberes Wasser oder Zugang zu Toiletten, heißt es in dem UN-Bericht.