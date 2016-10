UN-Generalsekretär mahnt Hilfe für Haiti an

dpa Port-au-Prince. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat sich auf Haiti ein Bild von der Zerstörung durch den Hurrikan „Matthew“ gemacht. Er mahnte mehr Unterstützung für den schwer getroffenen Inselstaat an. Er fordere alle mit Haiti befreundeten Länder auf, die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen, die die Menschen so dringend brauchen. Das sagte Ban nach UN-Angaben in Les Cayes. 1,4 Millionen Menschen sind dem Zivilschutz zufolge dringend auf rasche humanitäre Hilfe angewiesen. 546 Menschen starben.