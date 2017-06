Umfragen: Knapper Ausgang britischer Parlamentswahl

dpa London. Die Wahllokale in Großbritannien sind geöffnet. Am Wahltag liegt die Konservative Partei von Premierministerin Theresa May in den Umfragen weiter vorn, der Abstand zu Labour verringert sich aber. Nach jüngsten Befragungen verschiedener Institute liegen die regierenden Tories bei 41 bis 43 Prozent, die Labour-Partei bei 38 bis 40 Prozent. Mit der vorgezogenen Parlamentswahl wollte sich May ein klares Mandat für die bevorstehenden EU-Austrittsverhandlungen sichern; nun muss sie mit empfindlichen Einbußen für ihre Partei rechnen.