Das „Friedenslicht aus Bethlehem“ haben katholische und evangelische Pfadfinder am Sonntag wieder gemeinsam in die Grafschaft gebracht. Das Licht als Zeichen der Hoffnung wird zu Weihnachten weltweit verteilt. mehr...

Sieben Fragen zu sieben Tagen in der Grafschaft Bentheim: Wie gut kennen Sie unsere lokalen Nachrichten der vergangenen Woche? Testen Sie Ihr Wissen in unserem unterhaltsamen Quiz! mehr...

Am Dienstag, 20. Dezember, um 19 Uhr besteht die Möglichkeit, bei einem Klagegebet bei der Alten Kirche am Markt in Nordhorn „als Stadt unsere Trauer und unser Entsetzen über die Geschehnisse in Aleppo auszudrücken“. mehr...