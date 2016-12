Umfrage: Mehrheit der Deutschen für mehr Videoüberwachung

dpa Berlin. Nach dem Anschlag in Berlin ist die Mehrheit der Deutschen für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sprechen sich 73 Prozent für eine Aufstockung der Polizeikräfte und 61 Prozent für eine bessere Ausrüstung der Polizei aus. Eine große Mehrheit von 60 Prozent ist für eine stärkere Videoüberwachung öffentlicher Räume. Der Ort des Anschlags in Berlin, ein Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche, wurde nicht von der Polizei mit Kameras observiert. Der rot-rot-grüne Berliner Senat will die Videoüberwachung auch nicht ausweiten.