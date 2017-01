Uelsen investiert in Feuerwehr und Bildung

Mehr aus diesem Ressort

Ihr Debüt als TV-Kommissarin Elena Lange gab Annika Ernst bereits in einem Pilotfilm 2015. Ab Dienstag zeigt Sat.1 nun die Serie „Einstein“ – und die Schauspielerin sagt: „Das ist das Beste, was ich bisher gemacht habe.“ mehr...

Wintershall entwickelt die heimische Förderung von Erdöl und Erdgas weiter. Die BASF-Tochter investiert allein am Standort Emlichheim rund 30 Millionen Euro in zwölf neue Bohrungen, sechs wurden bislang abgeschlossen. mehr...

Sich mit einem guten Buch zurückziehen – genau das Richtige in der kalten Winterzeit. Aber was tun, wenn man all seine Bücher ausgelesen hat? In Uelsen gibt es für diesen Fall jetzt einen speziellen Baum. mehr...