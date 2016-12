Uelsen befasst sich mit Ärztemangel

Was tun gegen Ärztemangel auf dem Land? In der Samtgemeinde Uelsen macht man sich Gedanken und hofft auf Impulse der „Dorfgemeinschaft 2.0“.

Uelsen. Über den Ärztemangel auf dem Land und die Möglichkeiten für die künftige, möglichst ortsnahe Gesundheitsversorgung wird bundesweit bereits seit langer Zeit gesprochen, doch wegweisende Lösungen lassen auf sich warten. In der Samtgemeinde Uelsen sind Politik und Verwaltung auf der Suche nach einer Grundlage für die ländliche Gesundheitsversorgung. Besonders auch die Erreichbarkeit von Ärzten und Pflegern ist angesichts der alternden Bevölkerung eine immer wichtigere Anforderung.

Vor allem vor dem Hintergrund der Ergebnisse von Befragungen, dass die ältere Generation ihren Lebensabend möglichst lange in den eigenen vier Wänden verbringen möchte und eine ambulante Versorgung an Stellenwert gewinnt, ist Uelsens Verwaltungschef Herbert Koers unter anderem in Gesprächen mit den Verantwortlichen des Projektes „Dorfgemeinschaft 2.0“.

Eine der Möglichkeiten, über die diskutiert wird, ist der Einsatz von Pflegefachkräften mit einer erweiterten Ausbildung, die in der Praxis auch einfachere medizinische Leistungen erbringen könnten, ohne den Arzt ganz zu ersetzen.

Professorin Dr. Stefanie Seeling und die wissenschaftliche Mitarbeiterin Britta Blotenberg haben bei der jüngsten Sitzung des Rates der Samtgemeinde Möglichkeiten einer Nurse-led-Clinic aufgezeigt. Hinter diesem Wortungetüm verbirgt sich eine Gesundheitseinrichtung zur ambulanten Basisversorgung von Menschen. Ohne die Aufsicht von Ärzten könnten in so einer Einrichtung folgende Aufgaben übernommen werden: Diagnose, Prävention und Behandlung alltäglicher Krankheiten wie einem grippalen Infekt, Verlaufsbehandlung chronischer Krankheiten, wie etwa Diabetes Mellitus oder Hypertonie, Verordnung von Medikamenten oder Therapieleistungen wie die Physiotherapie.

Die aufgezeigten Möglichkeiten der Gesundheitsversorgung für ländliche Regionen wie der Samtgemeinde Uelsen hat der Student Christian Brachem in seiner Bachelorarbeit herausgearbeitet. Erste Ergebnisse hatte eine Befragung der über Fünfzigjährigen ergeben. Deutlich über die Hälfte der Befragten kann sich demnach derzeit nicht vorstellen, aus den eigenen vier Wänden auszuziehen, aber knapp die Hälfte kann sich durchaus vorstellen. Dienstleitungen einer „rollenden Praxis“ oder auch bei Gesundheitsproblemen Hilfe von einer Pflegefachkraft mit Hochschulabschluss anzunehmen.

In der Bachelorarbeit wird jedoch neben dem Aufzeigen der Möglichkeiten nicht verschwiegen, dass es für deren Realisierung noch einiger Voraussetzungen bedarf. So müssten die Akademisierung von Pflegefachkräften oder die rechtlichen Voraussetzungen für eine erweiterte Pflegepraxis noch ausgebaut werden.

Eines der Ergebnisse der Bachelorarbeit von Christian Brachem lautet: „Werden alle Bedingungen erfüllt, kann – wie im Projekt ’Dorfgemeinschaft 2.0‘ angedacht – eine Versorgungsstruktur entstehen, die den ländlichen Raum mit hochqualifizierten Fachkräften ausstattet, ohne dass eine zwangsläufige ökonomische Konkurrenz für die Hausärzte entsteht.“