Überraschung zum Muttertag: Grafschafter singen

Ein besonderes Geschenk zum Muttertag haben sieben Sänger und ein Musiker aus der Grafschaft vorbereitet: Sie covern den Song „Der Anruf“ von Roger Cicero. Es erscheint am heutigen Muttertag um 10 Uhr im Netz.

Nordhorn. Die Idee zu der Video-Aktion hatte Tom Wolf, Musiker und Moderator aus Nordhorn. „Ich habe ungefähr 17 verschiedene Musiker aus der Grafschaft angerufen und gefragt, ob sie Lust dazu haben. Es kam schließlich eine bunte Truppe von acht Leuten zusammen“, erzählt Tom Wolf den GN und ergänzt: „Wir wollen mit dem Video allen Muttis, irgendwo da draußen, einen schönen Muttertag wünschen.“ Mitgemacht haben außer Tom Wolf, Harp Mitch, Sebastian Dreibach (Taktlos), Marcel Dieks (Alltagshelden), Lubo Douneva (Banda Rocka), Timon Uilenberg (CGN-Music), Wolfram Hörmeyer (G-Sox Reloaded) und Dennis Wöhl. Das Video hatten sie im März im Jugendzentrum in Nordhorn gedreht. Seitdem hieß es „Klappe halten“ und bloß nichts verraten – sonst wäre die Überraschung schließlich dahin.

Das Video wird am Muttertag, 14. Mai, um 10 Uhr auf Tom Wolfs Facebookseite und seiner Youtubeseite freigeschaltet. „Das Video haben wir just for fun gemacht und verdienen kein Geld damit“, versichert Tom Wolf.