Überfall vor 13 Jahren: Prozess jetzt beendet

Osnabrück/Haselünne. Der frühere stellvertretende Marktleiter hat das Geschehen bis heute nicht vergessen können. Am Morgen des 27. Juni 2003 wurde er von zwei Männern in den Laden gedrängt und zu Boden geworfen. Mit einem Revolver bedrängten ihn die Täter, den Code des Geldschranks zu nennen. Sie entkamen mit Hartgeld im Wert von 5000 Euro.

Mit DNA-Material überführt

Anhand von DNA-Material konnten die Ermittler den seit 2004 in Frankreich lebenden Angeklagten überführen, sodass ihm 13 Jahre nach der Tat der Prozess gemacht werden konnte. Im Verfahren vor der 15. Großen Strafkammer zeigte er sich von Beginn an geständig. Von der mitgeführten Schusswaffe habe er erst nach der Tat erfahren. „Ich habe die beiden erst wenige Tage vorher kennengelernt. Eigentlich hatte ich nur Schmiere stehen sollen, aber dann hatte mich der Haupttäter mit in den Laden geschickt“, sagte er aus. Das hätte den Angeklagten teuer zu stehen kommen können. Das Strafmaß für die als besonders schweren Raub eingestufte Mitwirkung liegt zwischen drei und 15 Jahren.

Positive Sozialprognose

Dass aus diesem Delikt aber am Ende nur ein schwerer Raub wurde, lag an mehreren Faktoren, die das Gericht berücksichtigte. Der 40-Jährige hat 2007 geheiratet, ist Vater zweier Kinder und hat sich mit einer kleinen Baufirma selbstständig gemacht, was eine positive Sozialprognose darstellt. Zudem bereute er seine Tat glaubhaft und hatte dem Geschädigten eine Entschädigung gezahlt. „Der Angeklagte hat Verantwortung übernommen und Reue gezeigt. Auch hat das Opfer des Überfalls deutlich gemacht, heute keinen Sinn mehr darin zu sehen, die berufliche Existenz des Angeklagten und die seiner Familie infrage zu stellen“, fasste der Vorsitzende der Kammer in der Begründung des Urteils zusammen.

Drei Jahre Bewährung

Es wurde eine Haftstrafe von zwei Jahren, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. Der Angeklagte trägt die Verfahrenskosten und muss eine Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro entrichten, die an die Lingener Tafel geht.