Über 800.000 Euro Müllgebühren zuviel kassiert

Nordhorn. Nach Jahren des Streits um Müllgebühren und der Empörung über ausufernde Ausgaben für Berater konnte der Abfallwirtschaftsausschuss des Kreistages sich während seiner jüngsten Sitzung mit einem erst einmal erfreulichen Thema beschäftigen: Die Einnahmequellen des Abfallwirtschaftsbetriebes haben im vergangenen Jahr deutlich kräftiger gesprudelt als von den Fachleuten erwartet.

Das Haushaltsjahr 2015 schließt in der Ergebnisrechnung mit über 2,76 Millionen Euro ab. Erwartet worden war ein Jahresüberschuss von fast 876.000 Euro. Damit ist der Überschuss gut 1,89 Millionen Euro höher als geplant. Das erzielte Ergebnis speist sich jedoch nicht ausschließlich aus von den Grafschafter Haushalten zuviel gezahlten Müllgebühren. Es gibt etwa auch Überschüsse, die sich aus der aktuellen Zinsentwicklung oder einem besseren Preisniveau bei der Verwertung ergeben. Der Überschuss in dem gebührenfinanzierten Bereich des Haushaltes der Abfallwirtschaft beträgt für den Bereich des Hausmülls exakt 842.857 Euro, dazu kommen 49.018 Euro für den Bereich der Selbstanlieferer.

Gut eine Million Euro müssen zurückgezahlt werden

Von Bedeutung für den privaten „Müllbürger“ in der Grafschaft sind die über 800.000 Euro, die der Abfallwirtschaftsbetrieb in der Summe zuviel über die Müllgebühren eingesammelt hat. Zusammen mit der geplanten Entnahme aus einer Rücklage (188.678 Euro) ergibt sich ein Betrag von gut eine Million Euro, der zurückgezahlt werden muss. Dieser Teil des Überschusses muss nach den gesetzlichen Vorgaben innerhalb von drei Jahren wieder als Gutschrift in die künftigen Gebührenrechnungen einfließen. Dabei ist jedoch nicht vorgeschrieben, ob das in einem Mal passiert, oder die Gutschrift auf zwei Gebührenjahre aufgeteilt wird.

Kein paradiesischer Geldsegen

Doch angesichts künftiger Kostensteigerungen dürfte eines bereits jetzt klar sein: Einen paradiesischen Geldsegen in Form von deutlichen Gebührenrückzahlungen wird es aller Voraussicht nach für den einzelnen Müllgebührenhaushalt nicht geben. Aber wenn der Überschussbetrag als deutliche Bremse im Gebührenanstieg wirkt, haben die Grafschafter Haushalte auch einen großen Vorteil davon. Wenn dazu noch eine kleine GutsNeuer Gartenabfallsammelplatz in Nordhorn eröffnetchrift kommt, wäre das ein Sahnehäubchen oben drauf.

Für die im Abfallwirtschaftsausschuss vertretenen Politiker ist es ganz klar, dass das zuviel eingenommene Geld auch wieder in die Müllgebührenrechnung zurückfließen muss. Man wird das nach Ansicht von Mirko Schulz (SPD) bei den Beratungen des kommenden Etats berücksichtigen müssen. Und auch Sigrun Mittestädt-Ernsting sagt für die CDU ganz klar: „Wir haben da nach dem Niedersächsischen Kommunalgesetz kaum Spielraum. Der Bürger bekommt das Geld zurück.“ In die gleiche Richtung argumentiert auch Claudia Middelberg von Bündnis 90/Die Grünen: „Da gibt es die gesetzlichen Vorgaben.“ Mirko Schulz fügt jedoch hinzu: „Natürlich folgen wir den gesetzlichen Vorgaben, aber es ist auch eine politische Entscheidung“. Gemeint ist die Art und der Zeitpunkt der Auszahlung innerhalb des Drei-Jahres-Zeitraums.

„Glatte Gebührenentwicklung“

Dazu betont der Erste Kreisrat Uwe Fietzek: „Unser Ziel war immer eine möglichst glatte Gebührenentwicklung.“ Daher bemühe man sich darum, dass es keine allzugroßen Ausschläge gebe.

Die im Abfallwirtschaftsausschuss anwesenden Politiker haben dem Kreistag einstimmig empfohlen, den Abschluss für das Haushaltsjahr 2015 zu beschließen. Damit werden die zuviel gezahlten Müllgebühren in einen Sonderposten eingezahlt, bevor sie wieder auf die Gebührenzahler aufgeteilt werden.