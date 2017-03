U 18 des SC Union qualifiziert sich für DM

Der Volleyballtalente aus Emlichheim blieben am Wochenende bei der nordwestdeutschen Meisterschaft in Salzgitter ohne Satzverlust. Im Finale besiegten sie den Bezirksrivalen SV Bad Laer mit 2:0.

Salzgitter. Die U 18-Volleyballerinnen des SC Union fahren als nordwestdeutscher Meister zu den nationalen Titelkämpfen am 29./30. April nach Biberach. In Salzgitter spielte die Mannschaft von Michael Lehmann und Ulla Timmer ein starkes Turnier und blieb ohne Satzverlust. Im Finale besiegte sie den SV Bad Laer mit 25:21 und 25:21 – und sicherte sich zusammen mit dem Endspielgegner ein DM-Ticket. „Es gab vier sehr gute Mannschaften, die klar besser waren als der Rest. Am Ende haben sich die beiden Teams für die deutsche Meisterschaft qualifiziert, die es am meisten verdient hatten“, meinte Lehmann. Das starke Niveau hob auch Bundestrainer Jens Tietböhl hervor, der die Titelkämpfe zur Sichtung nutzte.

Ein Großteil der Emlichheimer U 18 war bereits im vergangenen Jahr dabei, als der SCU den Titel des deutschen Vizemeisters gewann. So gingen das Team in Salzgitter als Favorit an den Start. Dieser Rolle wurden sie voll gerecht, obwohl mit Pia Timmer eine Leistungsträgerin verletzt passen musste. Doch das glichen die Emlichheimerinnen mit variablem Spiel aus. Mit der Nordhornerin Anna Börgeling (SV Veldhausen 07) und der Emsbürenerin Lina Alsmeier (USC Münster II) zählten auch zwei Spielerinnen zum Aufgebot, die nur im Jugendbereich für den SCU auflaufen.

In der Vorrunde ließ Emlichheim mit zwei klaren Siegen gegen den TuS Zeven (25:4, 25:9) und die BTS Neustadt (25:11, 25:8) keinerlei Zweifel an ihrer Stärke aufkommen. Und auch die Zwischenrunde überstand der SCU ohne Probleme; er feierte Siege gegen Bremen 1860 (25:19, 25:12), die SF Aligse (25:14, 25:13) und den TSV Stelle (25:5, 25:11).

Im Halbfinale gegen Raspo Lathen ging es um den Finaleinzug – und damit bereits um das DM-Ticket. Die Emlichheimer Talente sorgten aber von Beginn an für klare Verhältnisse und gewannen beide Sätze klar (25:14 und 25:17). Im Endspiel wartete mit dem SV Bad Laer ein langjähriger Bezirksrivale, der sich unter anderem mit Junioren-Nationalspielerin Luisa Keller (USC Münster II) verstärkt hatte. In einen hochklassigen Duell führte Emlichheim im ersten Satz schnell mit 5:1 und hielt diesen Vorsprung bis zum Satzende (25:21). Im zweiten Durchgang lag der SC Union mit 17:11 vorne, Bad Laer glich mit einer starken Serie aber wieder aus (17:17). Am Ende setzten sich die Emlichheimerinnen aber mit 25:21 durch und kürten sich damit besten Team in Niedersachsen und Bremen. „Das war eine sehr gute Mannschaftsleistung“, lobte Lehmann.