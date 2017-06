TVN: Neustart mit de Jong und neun Nordhornerinnen

Zurück in der ersten Mannschaft: Vanessa Bossink schlägt nächste Saison für den TV Nordhorn in der Volleyball-Regionalliga auf. Archivfoto: Wohlrab

Nordhorn. Nachdem der TV Nordhorn die Saison in der Volleyball-Regionalliga der Frauen mit dem Klassenverbleib erfolgreich beendet hatte, blieb ein Kernteam mit vier Spielerinnen übrig. „Eine kleine Basis, aber auch eine große Herausforderung“, sagte der Niederländer Ron de Jong, als er dem Klub zusagte, die Mannschaft in der kommenden Spielzeit zu übernehmen. Gut drei Monate vor dem ersten Punktspiel am 16. September beim MTV Hildesheim präsentierte er jetzt fünf Zugänge und hat seinen Kader damit weitgehend komplett. „Das Besondere ist, dass alle neun Spielerinnen aus Nordhorn kommen oder hier leben“, betont de Jong.

Mit Anna Börgeling kehrt sogar eine deutsche Vizemeisterin der U 18-Jugend zu ihrem Heimatverein zurück. Die 15-Jährige trug zuletzt das Trikot des Bezirksligisten SV Veldhausen 07, gehörte in dieser Saison aber auch zum Kader des SC Union Emlichheim bei den U 18-Jugendmeisterschaften. Und dort hatten es Börgeling und Co. bis ins Finale der nationalen Titelkämpfe geschafft. „Sie ist ein großes Talent und freut sich, wieder in ihrer Heimatstadt zu spielen“, sagt Ron de Jong, der zudem Vanessa Bossink von einer Rückkehr in die erste Mannschaft des TVN überzeugen konnte. Sie hatte in den letzten anderthalb Jahren verletzungsbedingt pausiert, will jetzt aber wieder angreifen. „Vanessa bringt viel Erfahrung und Qualität mit“, freut sich ihr neuer Coach. Die 26 Jahre alte Bianca Voshaar ist ein weiterer Zugang mit viel Routine, der aber schon in der vergangenen Spielzeit unter Trainer Gerjan Heerkes regelmäßig beim TVN mittrainiert hat. „Eine groß gewachsene Spielerin, die stark über die Mitte angreifen kann“, weiß de Jong.

Junge Eigengewächse übernehmen das Zuspiel

Komplett neu besetzt wird die Schaltzentrale des Nordhorner Regionalligisten, der bereits am dritten Spieltag den SV Union Lohne zum Derby erwartet: Carina van de Kerkhof und Sofie Braun, beide beim TVN groß geworden, sollen als Zuspielerinnen die Bälle verteilen. Die 19-jährige van de Kerkhoff war eigentlich auf den Außenangriff spezialisiert, ihr neuer Trainer will sie aber als Stellerin einsetzen. „Carina hat die Qualitäten dazu. Sie ist schnell und athletisch, hat ein gutes Spielverständnis und ist sehr lernwillig“, sagt de Jong. Sofie Braun ist noch drei Jahre jünger und spielte zuletzt in einer unterklassigen Frauen-Mannschaft des TVN. „Ihr gehört die Zukunft“, meint der Trainer.

Für Konstanz im Team sorgen die drei TVN-Eigengewächse Lena Woltmann, Jule Eckhardt und Jannah Höfer, die schon in der vergangenen Saison zum Regionalliga-Kader gehörten – ebenso wie Kathi Kassen, die mittlerweile als Physiotherapeutin in Nordhorn arbeitet. Handlungsbedarf sieht Ron de Jong noch im Außenangriff: „Es wäre klasse, wenn wir auf der Position noch eine Spielerin gewinnen könnten.“

Aktuell trainiert der TVN dienstags und donnerstags im Euregium, zudem ist an mehreren Sonntagen ein zusätzliches Techniktraining angesetzt. An den Übungseinheiten werden auch drei Jugendspielerinnen des Vereins regelmäßig teilnehmen. „Sie sollen schon einmal unser System kennenlernen und ein bisschen reinschnuppern und eventuell bei Engpässen auch aushelfen“, kündigt der Niederländer an, der schon lange Verbindungen nach Nordhorn hat. Gerade erst nahm er mit TVN-Teamkollege Markus Schlie an einem Beachvolleyball-Turnier in Bersenbrück teil – und erreichte gegen zum Teil 25 Jahre jüngere Gegner den vierten Platz.