TVN bejubelt wichtigen Sieg im Abstiegskampf

Die Nordhorner Volleyballerinnen rangen am Sonntag den Oldenburger TB mit 3:1 nieder. An drei wichtigen Punkten für den Verbleib in der Regionalliga hatten die Routiniers ebenso ihren Anteil wie die jungen Spielerinnen.

fh Nordhorn. Der TV Nordhorn hat am Sonntag mit 3:1 gegen den Oldenburger TB gewonnen und damit laut Trainer Gerjan Heerkes „drei sehr, sehr wichtige Punkte“ für den Verbleib in der Volleyball-Regionalliga geholt. Dass der Tabellensechste gegen den Dritten nicht einfach so zum sechsten Saisonsieg marschieren würde, war klar. Doch dass nach dem mit 25:17 gewonnenen ersten Satz jeder Durchgang auf Messers Schneide stehen würde, war auch nicht abzusehen gewesen.

Dass die Gastgeberinnen im zweiten Abschnitt mit Nicole Sackbrook eine ihrer routiniertesten und wichtigsten Kräfte wegen Rückenproblemen verloren, blieb nicht ohne Folge. Der OTB setzte sich mit 25:22 durch und glich nach Sätzen aus. Erst bei 9:8 im dritten Abschnitt gewannen die Nordhornerinnen allmählich wieder die Kontrolle über die Partie; es war das erste Mal, dass sie wieder in Führung gingen, seit sie den ersten Satz für sich entschieden hatten.

Von da an wurde in einem hart umkämpften Match um jeden Punkt zäh gerungen. Für die Gastgeberinnen zahlte es sich letztlich aus, dass sie mit Christin Müller und Bianca Meyerink zwei ehemalige Zweitligaspielerinnen in ihren Reihen hatten. Müller ist mit ihren wuchtigen Angriffen eine Herausforderung für jeden Block in der 4. Liga; und Meyerink war vor allem von der Aufschlaglinie ein verlässlicher Faktor.

Dass die Sätze drei und vier mit 25:22 und 25:18 an die Gastgeberinnen gingen, daran hatten aber auch die Youngster im Team ihren Anteil. Die Leistungen von Libera Jule Eckhardt, Jana Höffer und Lena Woltmann machten Heerkes besonders stolz: „Sie haben richtig erwachsen gespielt“, lobte er die drei Teenager. Mit diesem Erfolg im Rücken kann der TVN voller Selbstvertrauen zum Derby am Sonntag beim TV Wietmarschen reisen.