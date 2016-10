Tusk: Weiter Sorgen wegen Ceta

dpa Brüssel. Auch nach dem EU-Gipfel zeichnet sich kein Durchbruch im Streit um das Handelsabkommen Ceta mit Kanada ab. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte nach Abschluss des zweitägigen Treffens in Brüssel zwar, er hoffe auf eine einvernehmliche Lösung in den nächsten Tagen. Doch Ratspräsident Donald Tusk fügte hinzu: „Ich mache mir weiter Sorgen.“ Tusk bezog dies auf die Zusammenarbeit mit Kanada bei Ceta und auf den Ruf Europas in der Welt. Ceta wird derzeit von der belgischen Region Wallonie blockiert.