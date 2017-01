TuS: Guter erster Saisonteil mit Luft nach oben

Gildehaus. Aufsteiger haben es in der Fußball-Bezirksliga traditionell sehr schwer. Deshalb ist der siebte Platz des TuS Gildehaus als Zwischenstand nach dem ersten Saisonteil durchaus eine positive Überraschung. „Wir sind mit der Entwicklung der Mannschaft zufrieden“, gibt sich TuS-Trainer Wolfgang Schmidt allerdings nicht besonders euphorisch. „Es hätten durchaus drei oder vier Punkte mehr sein können“, erklärt er, warum er sich trotz der geglückten Hinrunde ein wenig ärgert.

Der siebte Platz als Momentaufnahme ist nur die halbe Wahrheit: Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt nur fünf Punkte – und er könnte in der zweiten Saisonhälfte schnell schmelzen. Genau das wollen die Gildehauser aber verhindern, die nach den Feiertagen mit zwei Trainingseinheiten pro Woche schon wieder losgelegt haben. Es wird beim TuS an der Grundlagen-Ausdauer gearbeitet. „Die geht mit sonst zu weit runter, weil die Pause so lange ist“, erklärt Schmidt. Ende Januar geht es dann für die Mannschaft wieder auf den Platz, um sich auf den Rückrundenstart Anfang März vorzubereiten. Teil dieser Vorbereitung ist auch ein Trainingslager auf Norderney. „Wir hoffen, dass wir die Liga halten können und wollen gefestigt in die Rückrunde gehen“, sagt Schmidt. „Gefestigt“, das heißt vor allem: „Wieder defensiv stabil stehen“, so der Coach.

Da trifft es sich aus Gildehauser Sicht gut, dass mit Alex Meendermann ein Abwehrspieler nach einem Auslandsaufenthalt in Kolumbien ab sofort wieder zur Verfügung steht. Mit Jens Teipen hat sich ein Offensivspieler den Obergrafschaftern angeschlossen, der noch in der Hinrunde für den SV Bad Bentheim II in der Kreisliga aufgelaufen war. Allerdings verweigert der SVB Teipen die Freigabe, sodass er sechs Monate lang gesperrt werden könnte. „Entweder sie geben ihn frei oder nicht“, merkt Schmidt lakonisch an. „Wenn nicht, dann trainiert er nur bei uns“, fügt er hinzu.

Bei den Übungseinheiten ist auch Yannick Dauwe mit dabei. Der Torhüter hat seine im September erlittene Verletzung auskuriert und steht dem Gildehauser Trainer für den zweiten Saisonteil zur Verfügung.