TuS Gildehaus kann keinen Boden gutmachen

Gildehaus. Der TuS Gildehaus konnte im Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga am Mittwochabend gegen den zurzeit gut aufspielenden SV Eintracht TV Nordhorn keinen Boden im Abstiegskampf gutmachen. Die Obergrafschafter verloren das Heimspiel gegen den Kreisrivalen mit 1:3 (0:1) und haben damit weiter drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. „Der SV Eintracht TV hat durchaus verdient gewonnen“, sagte TuS-Betreuer Dieter Wieking. Und dennoch gab es Situationen, in der die Partie auch einen anderen Verlauf hätte nehmen können.

Die Gildehauser, die auf vier Offensivkräfte verzichten mussten, konzentrierten sich auf die Defensive und agierten mit langen Bällen. Die spielbestimmenden Nordhorner konnten sich gegen dieses Konzept nur wenige Chancen herausspielen. Die Gäste hatten Glück, dass Keeper Piotr Grzesiak in der 11. Minute nach einem Foul an Tim Heddendorp unmittelbar vor der Strafraumgrenze weiterspielen durfte. Der Schiedsrichter wertete die Aktion des Schlussmannes nicht als Notbremse, sondern zeigte nur die Gelbe Karte und entschied auf Freistoß, den die Gastgeber in die Mauer schossen. Die Führung der Nordhorner, die in Olavo Alvez de Souza ihren besten Mann hatten, erzielte Sergen Dönmez nach knapp einer halben Stunde durch einen Kopfball nach Flanke von Koray Yesilkaya.

Die Gäste machten auch im zweiten Durchgang das Spiel. Der TuS haderte in zwei Situationen mit dem Unparteiischen, der Tim Heddendorp wegen einer Abseitsposition zurückpfiff. Außerdem sahen sie kein Foul, als Chris Wieking dem Nordhorner Florian de Azevedo Kamp das Spielgerät abnahm. Zuvor hatte Alvez de Souza für die Gäste mit einem 25-Meter-Schuss für Torgefahr gesorgt.

In der Endphase nahm das Spiel noch einmal an Fahrt auf: Als Alvez de Souza im Strafraum zu Boden ging, entschied der Referee auf Strafstoß. „Aus unserer Sicht ein sehr strittiger Elfer“, meinte Wieking. Kevin Kamp ließ sich die Chance nicht entgehen und schoss zum 2:0 ein (77.). Bevor Dönmez in der Nachspielzeit mit dem dritten Treffer den 3:1-Endstand für die Gäste markierte, hatte der TuS noch drei Chancen: Alhelou schoss vorbei (80.) und setzte den Ball an den Pfosten (89.). Außerdem flog ein Kopfball von Tim Kleine Vennekate neben das Eintracht-Tor (79.).

TuS Gildehaus: Dauwe; Frisch, S. Brandt, A. Meendermann, J. Meendermann, Kleine Höötmann, Wieking, T. Heddendorp, Egbers, Berg (72. Alhelou), kleine Vennekate.

Eintracht Nordhorn: Grzesiak; Azevedo Kamp, S. Dönmez, Yesilkaya, Kamp, Palstring, Milosevic, Lako, Raaz, Stockmann, Alves de Souza.

Tore: 0:1 Dönmez (28.), 0:2 Kamp (77., Foulelfmeter), 1:2 Kleine Höötmann (87.), 1:3 Dönmez (90.+3).