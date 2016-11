TÜV-Prüfung: Jedes dritte Auto fällt durch

Nordhorn. Ob TÜV, GTÜ, DEKRA oder andere, vor der Hauptuntersuchung seines Autos kann sich niemand drücken. Drei Jahre nach dem Neukauf und dann alle zwei Jahre müssen die motorisierten Untersätze von Sachverständigen auf „Herz und Handbremse“ geprüft worden. Ist alles im grünen Bereich, gibt es die neue Plakette. Die ist zur Zeit rosa. Wer noch mit brauner Plakette unterwegs ist, sollte schnellstens zur Werkstatt fahren, denn die Verspätung kann im nächsten Jahr teuer werden. „Die meisten Autofahrer halten sich aber an ihre Termine“, sagt Jürgen Schneider, Fachberater Auto und Verkehr an der TÜV-Station Nordhorn. Er hat am Freitagnachmittag den regionalen TÜV-Report 2017 vorgestellt. Den deutschlandweiten TÜV-Report, der auch gerne beim Autokauf zurate gezogen wird, gibt es seit wenigen Tagen an allen TÜV-Stationen und im Zeitschriftenhandel. Er listet auf, welche Autos mit wenigen Mängeln behaftet sind und welche wegen bestimmter Macken immer wieder durch die Prüfung rasseln.

Bei der TÜV-Station Nordhorn haben sich von Anfang Juli 2015 bis Ende Juni 2016 die Zahlen eigentlich nur wenig verändert. „Ein bisschen besser geworden sind sie“, sagt Schneider. 50,9 Prozent und damit gut die Hälfte der geprüften Fahrzeuge seien ohne Mängel gewesen. Bei 17,8 Prozent fanden sich nur geringe Mängel. 68,8 Prozent der Autobesitzer bekamen die begehrte Plakette auf der Stelle. Aber: Bei 31 Prozent der Fahrzeuge, also jedem dritten Auto wurden erhebliche Mängel festgestellt. Sie mussten umgehend repariert werden, bevor nach einer Nachprüfung die Plakette auf das hintere Kennzeichen geklebt werden konnten. Als völlig verkehrsunsicher wurden im Berichtsjahr nur neun Autos eingestuft. Zwei weitere Zahlen aus der TÜV-Statistik: Der durchschnittliche Pkw, der an der TÜV-Station Nordhorn geprüft wurde, war neun Jahre alt und hatte mehr als 116.000 Kilometer Laufleistung auf dem Tacho.

„Insgesamt ist die Qualität der Autos im vergangenen Jahrzehnt aber deutlich besser geworden“, erläutert Schneider. Bei bestimmten Automodellen sind zwar die Federbeine noch immer ein Schwachpunkt, aber Rost ist dafür nur noch selten ein Thema. Die Zeiten, in denen bestimmte Marken bereits in jungen Jahren zu rosten begannen, seien vorbei.

Besonderes Augenmerk richten die TÜV-Prüfer heutzutage auf die Beleuchtung, auf Reifen, bewegliche Elemente und Verschleißteile.

Die Beleuchtung ist nach wie vor eine Schwachstelle, weiß Schneider. Neben Problemen mit der Elektrik führen Defekte an der Lichtanlage die Mängelstatistik an. Schneider empfiehlt allen Autofahrern, auf jeden Fall einen Lichttest beim TÜV oder in einer Autowerkstatt machen zu lassen. Besonders wenn man selbst kaputte Birnchen auswechselt, könne es passieren, dass sie schief eingesetzt werden und dann der Lichtkegel verschoben werde. Danach sei man als „Blender“ unterwegs und gefährde andere.

Beim Kauf von Reifen im Internet empfiehlt der TÜV Nordhorn ebenfalls, sich rückzuversichern. Nicht selten seien die Angaben im Internet unzutreffend und die eben ersteigerten Reifen passten nicht aufs eigene Fahrzeugmodell.

Nicht ungefährlich, jedoch in der Fahrpraxis kaum bemerkbar sei es, wenn Bremsleitungen spröde werden. Mit platzenden Bremsschläuchen kennen sich die TÜV-Spezialisten aus. „Wir müssen mit den Bremsen auf dem Prüfstand an ihre Grenzen gehen. Das passiert im Alltag eher selten. Und dann platzen vorgeschädigte Bremsleitungen“, berichtet Schneider. Für die Autofahrer ist das dann eher ein Glücksfall. Ein Bremsversagen im Autoverkehr kann immer auch dramatische Folgen haben.