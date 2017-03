Türkischem Minister wird erneut Halle verweigert

Die Beziehungen zwischen Berlin und Ankara sind an einem Tiefpunkt angelangt. Der türkische Justizminister sieht „ein faschistisches Vorgehen“ in Deutschland. Ein neuer Wahlkampfauftritt bringt weiteren Ärger.

Geschlossen: Die Festhalle in Gaggenau, in der der türkische Justizminister Bozdag sprechen sollte. Foto: Christoph Schmidt

Leere Stühle stehen in der Festhalle in Gaggenau. Der türkische Justizminister Bozdag sollte am Abend in der Halle sprechen. Der Auftritt wurde von der Stadt abgesagt. Foto: Christoph Schmidt

Der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci will am Sonntag in Frechen bei Köln vor Anhängern der Regierungspartei AKP sprechen. Foto: Evert-Jan Daniels

dpa Istanbul/Berlin. Der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci kann am Sonntag nicht wie geplant in Frechen bei Köln auftreten. Der Betreiber habe den Veranstalter informiert, dass er ihm die vorgesehene Halle nicht zur Verfügung stellen werde, teilte die Polizeimit.

Zeybekci wollte in Frechen vor Anhängern der Regierungspartei AKP sprechen. Das geht aus dem Kalender des Koordinationszentrums für die Auslandswähler der AKP hervor. Die Stadt Köln hatte zuvor eine Veranstaltung mit Zeybekci in einem Saal eines Bezirksrathauses abgelehnt.

Zugleich verschärfte Ankara die Angriffe auf Deutschland. Der türkische Justizminister Bekir Bozdag bezeichnete den Stopp seines Auftritts am Donnerstag im baden-württembergischen Gaggenau als „faschistisches Vorgehen“. Außenminister Mevlüt Cavusoglu warnte Deutschland vor Konsequenzen. „Wenn Sie mit uns arbeiten wollen, müssen Sie lernen, wie Sie sich uns gegenüber zu verhalten haben“, sagte er in Ankara.

Bozdag hatte in Gaggenau für Zustimmung bei dem Referendum am 16. April über das von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem werben wollen. Die Stadt hatte die Veranstaltung Bozdags wegen Sicherheitsbedenken abgesetzt. Die Anmelder hätten erst im letzten Moment angekündigt, dass der Minister teilnehmen wolle. Am Freitagmorgen legte ein Anrufer mit einer Bombendrohung das Rathaus der badischen Stadt stundenlang lahm. Die Polizei fand bei der Durchsuchung des Gebäudes nichts Verdächtiges.

Bundeskanzlerin Angela Merkel bezeichnete die Absage des Auftritts Bozdags als kommunale Entscheidung. Grundsätzlich werde in Deutschland Meinungsfreiheit praktiziert, sagte sie auf Fragen von Journalisten während ihres Besuchs in der tunesischen Hauptstadt Tunis. Deutschland habe aber ein föderales System und da entschieden mitunter Kommunen über die Sicherheit einer Veranstaltung.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu kommt nächste Woche nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu mit Bundesaußenminister Sigmar Gabriel zusammen. Das Treffen sei in Deutschland für den 8. März geplant, meldete Anadolu am Freitag nach einem Telefonat der Minister unter Berufung auf diplomatische Kreise.

Bundespräsident Joachim Gauck übte deutliche Kritik an der politischen Entwicklung in der Türkei. Nach der Inhaftierung des deutsch-türkischen „Welt“-Korrespondenten Deniz Yücel stelle sich die Frage, „ob die Türkei überhaupt noch den Anspruch hat, eine Demokratie und ein Rechtsstaat zu sein“, sagte Gauck dem „Spiegel“. Bei Wahlkampfauftritten türkischer Politiker in Deutschland sieht Gauck ein Dilemma. Sie seien ein „sehr komplizierter Abwägungsprozess“, der mal in die eine, mal in die andere Richtung gehen könne, sagte er bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen in Berlin.

Die deutsche Botschaft in Ankara hat noch keinen Kontakt zu Yücel aufnehmen können. Ein sofort nach der Inhaftierung gestellter Antrag auf konsularische Betreuung sei von den türkischen Behörden noch nicht beantwortet worden, beklagte Schäfer. Ein Haftrichter in Istanbul hatte am Montagabend Untersuchungshaft für Yücel angeordnet. Yücel wird Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung vorgeworfen.

Der jetzt geplatzte Auftritt Zeybekcis in Frechen war in einem auf türkische Hochzeiten spezialisierten Lokal geplant, das nach Angaben der Betreiber Platz für 800 Gäste bietet. „Wir haben aus Gaggenau gelernt“, sagte der Generalsekretär der mitorganisierenden Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD), Bülent Bilgi. Bei der Veranstaltunhg seien auch Wahlberechtigte willkommen, die den Reformplänen kritisch gegenüberstünden.