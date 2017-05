Türkische Gemeinde: Referendum sollte möglich sein

dpa Heilbronn. Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, sieht keinen Grund dafür, in Deutschland ein eventuelles Referendum über die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei zu untersagen. „Nur weil einem die Frage nicht gefällt, kann man ein solches Referendum in Deutschland nicht einfach verbieten“, sagte er der „Heilbronner Stimme“ und dem „Mannheimer Morgen“. Die Bundesregierung hatte vor einigen Tagen klar gemacht, dass in Deutschland ein von Ankara möglicherweise angesetztes Referendum über die Einführung der Todesstrafe nicht genehmigt würde.