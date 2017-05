Türkei unternimmt neuen Anlauf zur Auslieferung Gülens durch USA

dpa Istanbul. Rund zehn Monate nach dem Putschversuch in der Türkei unternimmt die Regierung in Ankara einen neuen Versuch, die USA zur Auslieferung des Predigers Fethullah Gülen zu bewegen. Justizmister Bekir Bodzag werde am Montag in Washington mit seinem US-Kollegen Jeff Sessions zusammentreffen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Bodzag werde Sessions vor der USA-Reise von Staatschef Recep Tayyip Erdogan „neue Beweise“ darüber vorliegen, dass Gülen hinter dem Putschversuch vom Juli vergangenen Jahres gesteckt habe.