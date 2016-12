Türkei erschwert deutschen Diplomaten Ein- und Ausreise

dpa Istanbul. Nach Verzögerungen bei der Ausreise einer türkischen Parlamentarierin aus Deutschland erschwert die Türkei deutschen Diplomaten die Ein- und Ausreise. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, deutschen Diplomaten würden Ein- und Ausreise an der Passkontrolle am Istanbuler Atatürk-Flughafen erst nach einer „detaillierten Prüfung und Untersuchung“ erlaubt. Die Maßnahmen seien seit gestern Abend in Kraft. Vier deutsche Diplomaten hätten deswegen bei der Ausreise bereits ihr Flugzeug verpasst.